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МЧС предупредило москвичей о метели, снегопаде и сильном ветре

15 Января 2017 00:43
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МЧС предупредило москвичей о метели, снегопаде и сильном ветре

Москва, 15 января. Глава управления МЧС России в Москве сообщил о непогоде, надвигающейся на российскую столицу.

Уже в ближайшие часы Москву ожидает мокрый снег, сильный ветер и метель. Порывы ветра составят до 18 метров в секунду. В МЧС отмечают, что сложные погодные условия могут стать причиной заторов на дорогах.

Москвичам следует держаться подальше от рекламных бордов и конструкций, прочность которых вызывает сомнения. Водителям рекомендуется неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. В частности, избирать безопасную дистанцию.

Ранее «Известия» сообщали об отмене 30 авиарейсов в столице России.

Сергей Свазовский

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