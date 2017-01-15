МЧС предупредило москвичей о метели, снегопаде и сильном ветре

15 Января 2017 00:43 53

Москва, 15 января. Глава управления МЧС России в Москве сообщил о непогоде, надвигающейся на российскую столицу.

Уже в ближайшие часы Москву ожидает мокрый снег, сильный ветер и метель. Порывы ветра составят до 18 метров в секунду. В МЧС отмечают, что сложные погодные условия могут стать причиной заторов на дорогах.

Москвичам следует держаться подальше от рекламных бордов и конструкций, прочность которых вызывает сомнения. Водителям рекомендуется неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. В частности, избирать безопасную дистанцию.

Ранее «Известия» сообщали об отмене 30 авиарейсов в столице России.