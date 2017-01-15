Ученые выяснили, сколько подросткам можно сидеть за компьютером

Оксфорд, 15 января. Ученые убеждены, что 257 минут в день за компьютером не только не навредят здоровью подростков, но и помогут в их развитии. К такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета (Великобритания).

За данное время подростки могут получить максимальную пользу от доступа в Интернет, что благоприятно скажется на мозговой деятельности. Более того, за четыре часа 17 минут у подростков развивается способность налаживать социальные связи, так что подобное время выбрано совсем не случайно. Но если сидеть за компьютером дольше, это будет неприятной перегрузкой для мозга.

Ранее Газета.Ru сообщала, что 3 января 1977 года началась официальная продажа первой партии компьютеров фирмы Apple.