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СМИ заподозрили взломавших сервер ВВС Италии хакеров в связях с РФ
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СМИ заподозрили взломавших сервер ВВС Италии хакеров в связях с РФ

Сегодня 0:24
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СМИ заподозрили взломавших сервер ВВС Италии хакеров в связях с РФ

Рим, 14 января. Римское издание la Repubblica опубликовало материал, в котором утверждает о возможной причастности российских хакеров к взлому сервера ВВС Италии в июне 2016 года.

По мнению la Repubblica, кибератака была предпринята группировкой APT28, которую связывают с атаками на сеть демократической партии Соединенных Штатов и WADA.

Римская газета утверждает, якобы «речь может идти о хакерах из России»,  — отмечается в публикации.

Накануне американцы решили освоить дно океана для предотвращения кибератак.

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Сергей Свазовский
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