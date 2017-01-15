СМИ заподозрили взломавших сервер ВВС Италии хакеров в связях с РФ

Рим, 14 января. Римское издание la Repubblica опубликовало материал, в котором утверждает о возможной причастности российских хакеров к взлому сервера ВВС Италии в июне 2016 года.

По мнению la Repubblica, кибератака была предпринята группировкой APT28, которую связывают с атаками на сеть демократической партии Соединенных Штатов и WADA.

Римская газета утверждает, якобы «речь может идти о хакерах из России», — отмечается в публикации.

Накануне американцы решили освоить дно океана для предотвращения кибератак.