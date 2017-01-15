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СК начал проверку по факту падения человека с башни «Москва-Сити»
Общество

СК начал проверку по факту падения человека с башни «Москва-Сити»

Сегодня 0:13
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СК начал проверку по факту падения человека с башни «Москва-Сити»

Москва, 15 января. Следственный комитет России начал проверку в связи с падением 19-летнего мужчины со смотровой площадки комплекса «Москва-Сити». Об этом сообщается на сайте столичного следственного комитета.

В настоящее время осуществляются следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия. Опрашиваются родственники и свидетели трагедии.

Согласно имеющимся данным, молодой человек 19 лет, находившийся в ресторане башни «Федерация», вышел из-за стола, подошел к окну и выпрыгнул из него, — уточняет газета «Известия» со ссылкой на СУ СК по Москве.

Ранее сообщалось, что возможной причиной падения юноши стало его желание сделать селфи.

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Сергей Свазовский
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