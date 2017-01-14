Культурное задержание в культурной столице: полицейский заслушался стихами актрисы «Театра.doc»

Санкт-Петербург, 14 января. Полицейский, задержавший актрису и режиссера «Театра.doc» в Санкт-Петербурге, в ходе задержания успел послушать стихи.

Курьезный случай произошел во время спектакля с участием Людмилы Корниенко. Стражи порядка решили, что девушка хочет свести счеты с жизнью.

Сама задержанная призналась, что таких планов у нее не было. Корниенко утверждает, что просто читала «милое стихотворение».

Само задержание получилось необычным. Одна из артисток решила продекламировать стихи полицейскому. Поэзия пришлась ему по душе.

Но все же лучше бы этот стих читал мужчина, — заключил правоохранитель.

О «спасении» актрисы «Театра.doc» силами правопорядка сообщалось накануне.