Сирия: террористы обстреляли Алеппо и Латакию

Алеппо (Сирия), 14 января. За прошедшие сутки режим прекращения боевых действий нарушался в Алеппо и Латакии. Об этом сказано в информационном бюллетене, опубликованном Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Как сообщили в пресс-службе министерства обороны России, на территории провинции Алеппо зафиксировано одно нарушение режима тишины, еще одно специалисты зафиксировали в Латакии.

Представители Турции заявили, что режим тишины нарушался 16 раз, однако эти данные опровергли в российском оборонном ведомстве. Напомним, с 30 декабря на сирийской территории действует режим прекращения огня.

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