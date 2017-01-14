Ученые объяснили, почему 90% женщин не хватает секса

Вашингтон, 14 января. Американские исследователи выяснили причину, по которой девять десятых женщин испытывают недостаток секса.

В эксперименте сексологов приняли участие 450 женщин в возрасте от 29 до 60 лет. Оказалось, что главной причиной недостатка интимной близости является невнимание партнера.

Большинство женщин заявили, что готовы заниматься сексом не чаще одного или двух раз на протяжении недели.

Лишь 28% респондентов решили обратиться за помощью специалиста в связи с данной проблемой.

Ранее ученые обнаружили на Марсе жилище, где припарковалось НЛО.