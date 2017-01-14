Сирия: соглашение о перемирии подписали поселения в Дамаске и Латакии

Дамаск, 14 января. За прошедшие сутки соглашение о присоединении к режиму прекращения огня подписали пять населенных пунктов. Об этом сказано в информационном бюллетене, опубликованном Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

В субботу к режиму прекращения огня в Дамаске присоединились три населенных пункта, в Латакии приверженность режиму тишины подтвердили два поселения. В настоящее время в Сирии режим прекращения огня действует на территории 1120 населенных пунктов.

Продолжаются переговоры с незаконными вооруженными формированиями на территории Дамаска и других провинций.