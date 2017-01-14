На Марсе ученые разглядели дом инопланетян с припаркованным НЛО

Вашингтон, 14 января. На сделанном специалистами NASA снимке ученые разглядели на поверхности Марса дом, а также припаркованный рядом неопознанный летающий объект.

По словам американских специалистов, на сделанном снимке у дома можно увидеть окна. Кроме того, рядом со зданием стоит космический корабль.

Для того, чтобы находки разглядели обычные люди, специалисты подчеркнули предметы на изображении с помощью цвета. Данное открытие утвердило ученых в теории, что на Марсе можно найти разумную цивилизацию. Некоторые специалисты даже разглядели на снимке головы жителей Красной планеты.