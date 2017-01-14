Ростуризм: пострадавших в ДТП в Карелии отправили в Петербург

Санкт-Петербург, 14 января. Туристы, ставшие жертвами ДТП в Карелии, отправлены в Санкт-Петербург, где их развезут по домам. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

Автобус следовал из Петербурга в Рускеалу. На 236 километре автодороги автобус съехал в кювет, а затем перевернулся.

В результате один человек погиб, а еще 12 доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Ростуризм также сообщает, что пострадавшим выдали горячее питание и теплую одежду при необходимости.

Накануне стало известно о ДТП в Карелии.