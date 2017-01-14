Женщину, провалившуюся с семьей под лед на снегоходе на Волге, спасли очевидцы

Саратов, 14 января. 48-летняя женщина, провалившаяся под лед во время прогулки на снегоходе с семьей, была спасена очевидцами происшествия.

Женщина цеплялась за край льдины и кричала. На призыв о помощи откликнулись мужчины. Они вытащили ее вместе с ребенком. Однако ребенок скончался. В полусотне метров находились тела мужа и еще одного сына пострадавшей.

По словам очевидцев, отец пытался доплыть до берега с сыном своими силами. Таким образом, выжить в происшествии удалось лишь женщине. Она получила сильное обморожение и потеряла голос, — передает Life.ru.

О трагедии в Саратове сообщалось накануне.