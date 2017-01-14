FAN-TV Лента новостей
Женщину, провалившуюся с семьей под лед на снегоходе на Волге, спасли очевидцы
Общество

Женщину, провалившуюся с семьей под лед на снегоходе на Волге, спасли очевидцы

Сегодня 22:08
742

Женщину, провалившуюся с семьей под лед на снегоходе на Волге, спасли очевидцы

Саратов, 14 января. 48-летняя женщина, провалившаяся под лед во время прогулки на снегоходе с семьей, была спасена очевидцами происшествия.

Женщина цеплялась за край льдины и кричала. На призыв о помощи откликнулись мужчины. Они вытащили ее вместе с ребенком. Однако ребенок скончался. В полусотне метров находились тела мужа и еще одного сына пострадавшей.

По словам очевидцев, отец пытался доплыть до берега с сыном своими силами. Таким образом, выжить в происшествии удалось лишь женщине. Она получила сильное обморожение и потеряла голос, — передает Life.ru.

О трагедии в Саратове сообщалось накануне.

комментарии
Сергей Свазовский
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 14 января 22:30: взрыв в Хомсе унес жизни 18 сирийских военнослужащих, SDF предотвратили атаку смертника ИГ в Ракке

Сегодня 22:30
149

Новости США: полиция Чикаго годами нарушала права граждан, в Белом доме появится комната гламура

Сегодня 21:59
114

Тайны Пальмиры: почему САА и ВКС РФ будет сложно отбить жемчужину Ближнего Востока у ИГ

Сегодня 20:17
839

Возрождение Алеппо: сирийские власти восстанавливают район Бустан аль-Каср

Сегодня 19:55
229

Сирия сегодня: «Джебхат ан-Нусра» атаковала село в Дамаске, ВС Ирака освободили часть Мосула от ИГ

Сегодня 19:55
267
Показать еще
Прямая трансляция

Котокультурная подворотня и необычное кафе появились в Петербурге. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Вертолет Ми-8 с отказавшим двигателем экстренно сел в ЯНАО

22:57

Боевики убили координатора от правительства Сирии в переговорах с оппозицией

22:39

На Марсе ученые разглядели дом инопланетян с припаркованным НЛО

22:36

Сирия новости 14 января 22:30: взрыв в Хомсе унес жизни 18 сирийских военнослужащих, SDF предотвратили атаку смертника ИГ в Ракке

22:30

Ростуризм: пострадавших в ДТП в Карелии отправили в Петербург

22:21

Женщину, провалившуюся с семьей под лед на снегоходе на Волге, спасли очевидцы

22:08

Новости США: полиция Чикаго годами нарушала права граждан, в Белом доме появится комната гламура

21:59

Турция отгородилась от Сирии и Ирака бетонной стеной

21:50

Фирма из США извинилась за ботинки со свастикой

21:49

Ступень ракеты Falcon 9 успешно села на морскую платформу в Калифорнии

21:35

Российские хоккеистки завоевали бронзу молодежного чемпионата мира в Чехии

21:30

Торг не уместен: Пекин ответил Трампу про политику «одного Китая»

21:22
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Вертолет Ми-8 с отказавшим двигателем экстренно сел в ЯНАО
Читать
Закрыть