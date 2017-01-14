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Фирма из США извинилась за ботинки со свастикой
Весь мир

Фирма из США извинилась за ботинки со свастикой

Сегодня 21:49
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Фирма из США извинилась за ботинки со свастикой

Вашингтон, 14 января. Американская компания Conal International Trading Inc принесла извинения за обувь, подошва которой оставляет след в виде свастики. Об этом сообщается на официальном сайте фирмы.

Руководство компании выразило сожаление в связи с недоразумением, извинившись перед всеми клиентами, которых оскорбил неподобающий рисунок на подошве.

В сообщении, опубликованном на сайте, уточняется, что вся партия ботинок была отозвана. Ботинки были сделаны в одной из азиатских стран, где свастика относится к символам буддизма.

Ранее сообщалось о свастике на груди украинских футбольных болельщиков, вызвавшей широкий резонанс в Европе.

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Сергей Свазовский
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