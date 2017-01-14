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Турция отгородилась от Сирии и Ирака бетонной стеной
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Турция отгородилась от Сирии и Ирака бетонной стеной

Сегодня 21:50
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Турция отгородилась от Сирии и Ирака бетонной стеной

Анкара, 14 января. Модульная бетонная стена протяженностью 330 километров возведена вдоль турецкой границы с Ираком и Сирией. В турецком Генштабе в субботу сообщили об окончании всех работ. Протяженность турецкой границы с Ираком — 350 километров, с Сирией — примерно 820 километров.

Как стало известно, ограждения из колючей проволоки были созданы на 191-километровом отрезке южной границы для обеспечения безопасности. Так, более 57 тысяч попыток пересечения границы предотвращено за последний год благодаря принятым мерам. За это время службы безопасности задержали более 420 тыс. человек, из них большая часть — граждане Сирийской республики.

Кроме того, по сравнению с 2015 годом, количество пытавшихся пересечь турецкую границу и примкнуть к действующим в Ираке и Сирии боевикам «Исламского государства» наемников снизилось в семь раз.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

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Тимур Румянцев
#сирия #турция #ирак
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