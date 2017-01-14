Новости США: полиция Чикаго годами нарушала права граждан, в Белом доме появится комната гламура

США, 14 декабря. Проведенное расследование выявило систематические нарушения полицией Чикаго прав граждан, опубликован список музыкантов, которые выступят на инаугурации Трампа, в Белом Доме появится личная гримерная Мелании Трамп.

Полиция Чикаго годами нарушала права граждан

Департамент юстиции Чикаго признал, что полиция города годами нарушала права граждан, используя огнестрельное оружие против жителей, которые не представляли никакой угрозы или отказывались подчиниться приказу офицеров.

Судебные власти обнародовали данное заключение в докладе, посвященном результатам расследования, которое проводилось по факту гибели в 2014 году чернокожего подростка от рук офицера полиции. Сотрудник правоохранительных органов выпустил в юношу 16 пуль из табельного оружия.

Федеральное расследование выявило, что многие из сотрудников полиции не получили надлежащей подготовки, а по фактам совершения ими дисциплинарных проступков редко проводились расследования.

Между тем, данный доклад был опубликован всего за неделю до истечения срока правления Барака Обамы, между тем как позиция его преемника Дональда Трампа по данному вопросу остается неясной.

Кто из музыкантов выступит на концерте в честь инаугурации Трампа?

Инаугурационный комитет США огласил список исполнителей, которые примут участие в концерте, посвященном вступлению Дональда Трампа в должность президента.

На сцену, возведенную возле мемориала Линкольна в Вашингтоне, вечером 19 января выйдут кантри-музыканты Тоби Кит и Ли Гринвуд, а также группа 3 Doors Down.

В концерте, который пройдет под слоганом «Сделаем Америку снова великой! Добро пожаловать на праздник!», также примут участие актриса и певица Дженнифер Холлидей, группа The Piano Guys и актер Джон Войт.

«58-я церемония инаугурации будет воспевать американскую историю и наследие» — заявил председатель инаугурационного комитета Том Баррак.

В тот же день в Вашингтоне пройдет и праздничное музыкальное шествие, оба мероприятия будут открыты для граждан.

Стоит отметить, что список музыкантов, которые выйдут на сцену в следующий четверг, разительно отличается от состава участников мероприятия, посвященного вступлению в должность Барака Обамы в 2009 году, где свою поддержку новому лидеру государства выразили U2, Том Хэнкс, Бон Джови, Дензел Вашингтон и Брюс Спрингстин.

В Белом Доме появится «комната гламура»

Супруга избранного президента США Мелания Трамп предположительно обзаведется личной гримерной в Белом доме.

Личный визажист будущей первой леди США Николь Брил сообщила, что, согласно пожеланиям Меланьи Трамп, в «комнате гламура» должен быть выставлен идеальный свет, который поможет творческой команде наносить идеальный макияж.

По словам Брил, макияж первой леди будет занимать около часа с четвертью.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда в планировку резиденции президента США вносятся коррективы, сообразно пожеланиям членов семьи главы государства. Так, после вступления в должность Барака Обамы в 2009 году на заднем дворе Белого Дома были установлены качели для дочерей президента Малии и Саши.