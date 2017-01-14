Торг не уместен: Пекин ответил Трампу про политику «одного Китая»

Пекин, 14 января. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил о незыблемости принципа «одного Китая» в ответ на слова Дональда Трампа, изъявившего готовность обсуждать эту политику.

Лу Кан подчеркнул, что политика «одного Китая» является основой взаимоотношений КНР и Соединенных Штатов.

Глава внешнеполитического ведомства Китая отметил, что это основополагающее положение признается всем международным сообществом.

Вопрос Тайваня является стратегически важным для Поднебесной, и не подлежит пересмотру — заключил Лу Кан.

Ранее Рекс Тиллерсон сравнил действия КНР в Южно-Китайском море с действиями РФ в Крыму.