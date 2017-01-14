FAN-TV Лента новостей
Торг не уместен: Пекин ответил Трампу про политику «одного Китая»
Политика

Торг не уместен: Пекин ответил Трампу про политику «одного Китая»

Сегодня 21:22
130

 

Торг не уместен: Пекин ответил Трампу про политику «одного Китая»

Пекин, 14 января. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил о незыблемости принципа «одного Китая» в ответ на слова Дональда Трампа, изъявившего готовность обсуждать эту политику.

Лу Кан подчеркнул, что политика «одного Китая» является основой взаимоотношений КНР и Соединенных Штатов.

Глава внешнеполитического ведомства Китая отметил, что это основополагающее положение признается всем международным сообществом.

Вопрос Тайваня является стратегически важным для Поднебесной, и не подлежит пересмотру — заключил Лу Кан.

Ранее Рекс Тиллерсон сравнил действия КНР в Южно-Китайском море с действиями РФ в Крыму.

комментарии
Сергей Свазовский
#дональд трамп #лу кан
Новости партнеров
Эксклюзив

Тайны Пальмиры: почему САА и ВКС РФ будет сложно отбить жемчужину Ближнего Востока у ИГ

Сегодня 20:17
480

Возрождение Алеппо: сирийские власти восстанавливают район Бустан аль-Каср

Сегодня 19:55
163

Сирия сегодня: «Джебхат ан-Нусра» атаковала село в Дамаске, ВС Ирака освободили часть Мосула от ИГ

Сегодня 19:55
185

Сирия новости 14 января 19:30: ВКС РФ нанесли удары по ИГ в Алеппо, Хомсе и Идлибе, сирийская армия сдерживает наступление террористов в Дейр эз-Зоре

Сегодня 19:31
407

Котокультурная подворотня и необычное кафе появились в Петербурге. ФАН-ТВ

Сегодня 19:21
181
Показать еще
Прямая трансляция

Котокультурная подворотня и необычное кафе появились в Петербурге. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ступень ракеты Falcon 9 успешно села на морскую платформу в Калифорнии

21:35

Российские хоккеистки завоевали бронзу молодежного чемпионата мира в Чехии

21:30

Торг не уместен: Пекин ответил Трампу про политику «одного Китая»

21:22

Погоня не удалась: россияне проиграли норвежцам на ЧМ-2017 по гандболу

21:20

Названа вероятная причина смерти солиста Мариинского театра

21:13

Трагедия в Саратове: снегоход ушел под лед, погибли двое детей и один взрослый

20:51

Фийон утвержден кандидатом в президенты Франции

20:37

Тело парня, упавшего с 83-го этажа «Москва-Сити», попало на видео

20:26

Тайны Пальмиры: почему САА и ВКС РФ будет сложно отбить жемчужину Ближнего Востока у ИГ

20:17

Появились подробности задержания актрисы-«самоубийцы» во время спектакля в Петербурге

20:15

Байкер Хирург призвал Минобороны РФ стать инвестором парка в Севастополе

19:58

Возрождение Алеппо: сирийские власти восстанавливают район Бустан аль-Каср

19:55
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ступень ракеты Falcon 9 успешно села на морскую платформу в Калифорнии
Читать
Закрыть