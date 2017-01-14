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Российские хоккеистки завоевали бронзу молодежного чемпионата мира в Чехии
Спорт

Российские хоккеистки завоевали бронзу молодежного чемпионата мира в Чехии

Сегодня 21:30
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Российские хоккеистки завоевали бронзу молодежного чемпионата мира в Чехии

Москва, 14 января. Женской сборной РФ по хоккею удалось победить шведскую команду на молодежном чемпионате мира в Чехии. В истории женских молодежных первенств мира бронзовая медаль стала второй для сборной России.

Так, прошедшая в Пршерове встреча закончилась со счетом 2:0. Во время игры отличились Дарья Белоглазова и Елена Проворова. Шайбы были заброшены в ворота шведской команды на 42-й и 60-й минутах.

Напомним, ранее стало известно, что мужская сборная России во втором матче группового этапа чемпионата мира по гандболу проиграла команде Норвегии со счетом 28:24.

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Тимур Румянцев
#хоккей
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