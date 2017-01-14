Сирия новости 14 января 22:30: взрыв в Хомсе унес жизни 18 сирийских военнослужащих, SDF предотвратили атаку смертника ИГ в Ракке

Сирия, 14 января. 18 сирийских военнослужащих погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Хомсе, «Демократические силы Сирии» предотвратили атаку террориста-смертника из ИГ* в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Силы сирийской армии в ходе тяжелых боев с вооруженными формированиями заняли подступы к населенному пункту Айн аль-Хадра в долине Вади Барада северо-западнее Дамаска. Артиллерия правительственных войск бьет прямой наводкой по укрепленным пунктам и скоплениям боевиков, отказавшихся присоединиться к соглашению о прекращении огня. Правительственные СМИ публикуют фотографии и видео с места событий.

#فيديو_من_الميدان

مشاهد خاصة ... دخول الجيش السوري إلى أطراف بلدة عين الخضرة في منطقة #وادي_بردىhttps://t.co/OsM4hKMzNc pic.twitter.com/mYHIWKrCEX — الاعلام الحربي مركزي (@C_Military1) January 14, 2017

Провинция Латакия

Сильный взрыв потряс прибрежный город Джабла на юге правинции Латакия в результате падения выпущенной неизвестными ракеты в квартале Аль-Фаид. Данных о раненых к настоящему моменту не поступало.

Провинция Алеппо

Министерство обороны РФ выразило свое удивление отсутствием помощи гражданскому населению Алеппо со стороны ООН и других международных организаций, несмотря на то, что прошел уже месяц с момента освобождения города от боевиков.

Официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков указал на то, что основную помощь местное население получает от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного Комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца.

Провинция Хомс

По меньшей мере 18 военнослужащих Сирийской арабской армии были убиты в результате взрыва заминированного автомобиля в районе населенного пункта Ат-Тияс к северу от аэродрома Туфур в окрестностях Пальмиры. Ответственность за взрыв несет группировка ИГ, контролирующая часть восточных территорий провинции Хомс.

Параллельно с этим поступили сообщения, что правительственные войска наращивают давление на боевиков в районе аэродрома с целью создания вокруг него буферной зоны.

Как сообщалось ранее, сирийская армия при поддержке ВКС РФ начала наступление на позиции ИГ в регионе с целью вернуть себе территории, утерянные месяц назад, в первую очередь – руины Пальмиры.

Провинция Дейр эз-Зор

Из Дейр эз-Зора, где продолжаются затяжные бои между правительственными войсками и ИГ, поступают противоречивые сведения. Некоторые источники в соцсетях утверждают, что террористы смогли захватить несколько позиций сирийской армии в районе Харрабиш к западу от военного аэродрома Дейр эз-Зора и к северу от него в районе населенного пункта Аль-Джафра.

В свою очередь, сирийское информационное агентство САНА сообщает, что правительственные войска смогли сдержать крупнейшее за последние месяцы наступление ИГ в районе города, уничтожив при этом танк и три бронетранспортера террористов.

Провинция Даръа

В восточной части провинции Даръа тяжелая артиллерия сирийской армии открыла огонь по позициям вооруженных боевиков в районе населенного пункта Аль-Гария Аль-Гарбия.

Провинция Ракка

Бойцы «Демократических сил Сирии»**** (SDF), одержавших за последние дни ряд важных побед на террористами ИГ, смогли предотвратить атаку террориста-смертника на заминированном автомобиле в западной части провинции Ракка. Начиненный взрывчаткой автомобиль был уничтожен. Кроме того, бойцам SDF удалось отбить у террористов бронетранспортер.

Пресс-центр SDF выложил в интернете видео с места событий.

Провинция Хама

Тяжелая артиллерия правительственных войск обстреляла позиции вооруженных формирований в районе населенного пункта Аль-Ганту в северной части провинции Хама.

Ирак

Правительственные войска и их союзники отбили у боевиков ИГ квартал аль-Хадба в северо-восточной части Мосула.

На территории освобожденного университета Мосула военнослужащие иракской армии обнаружили хранилище химических веществ террористов ИГ.

В лабораториях факультета наук были найдены восемь бочек, наполненных химическими и взрывчатыми веществами и ракетным топливом, а также двадцать цехов по производству взрывных устройств.

Также была обнаружена сеть вырытых террористами тоннелей, связывающих университет с соседними районами.