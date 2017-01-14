Погоня не удалась: россияне проиграли норвежцам на ЧМ-2017 по гандболу

Нант (Франция), 14 января. Мужская сборная России во втором матче группового этапа чемпионата мира по гандболу проиграла команде Норвегии со счетом 28:24.

Норвежцы с первых секунд взяли инициативу в свои руки, взвинтив тем игры — российские гандболисты не успевали оттягиваться в защиту, да и вообще очень уступали в скоростях. Традиционная защита россиян 6-0 и отразивший в первой игре ЧМ-2017 голкипер Вадим Богданов 50% мячей не приносили абсолютно никаких плодов. Эспен Ли Хансен, Сандер Сагусен и норвежская компания находили дыры в обороне молниеносно.

Дмитрий Ковалев и Сергей Горбок помогли российской команде подтянуться в счете — 4:3. Впрочем, норвежцы все вернули на круги своя и вскоре довели разницу в счете до 8 мячей. Наставнику россиян Дмитрию Торгованову пришлось воспользоваться двумя тайм-аутами, чтобы достучаться до подопечных. Нивелировать огромную разницу в счете помогли и Дмитрий Житников, и Даниил Шишкарев, и вставший в ворота Виктор Киреев. После тридцати минут игры россияне уступали, но уже не так разгромно — 15:11.

За 5 игровых минут второго тайма норвежцы вновь увеличили разрыв. Плохо и долго россияне переводили мяч. Однако Сергей Горбок продолжал забивать важные мячи, периодически работали у российской команды и края. Так, Игорь Сорока вышел из тени и действительно творил чудеса на площадке, сумев сократить разницу в счете до двух мячей.

Но погоня успехом не увенчалась — норвежцы все же добились победы, не позволив россиянам ни разу за матч сравнять счет. Финальный свисток зафиксировал счет 28:24 в пользу Норвегии.