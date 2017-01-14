Названа вероятная причина смерти солиста Мариинского театра

Санкт-Петербург, 14 января. В Петербурге на 38-м году жизни ушел из жизни бас-баритон оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга. В Мариинском театре также подтвердили кончину артиста.

По словам художественного руководителя и генерального директора театра Валерия Георгиева, смерть Цанги - ужасная потеря, сегодняшняя новость шокировала его коллег. Георгиев отметил, что накануне артиста госпитализировали прямо с репетиции. Через какое-то время его выпустили под подписку домой, Цанга взял на себя всю необходимую ответственность.

«Он вчера жаловался на боли, видимо, боли в сердце, — сказал Георгиев в интервью агентству Life. — Понятно, что это, скорее всего, обширный инфаркт, но давайте подождем».

В состав оперной труппы Мариинского театра Цанга входил с 2008 года. Как сообщили в пресс-службе театра, улыбчивый и веселый в жизни, он был обаятельным Фигаро и Дон Жуаном, несравненным Папагено в постановке «Волшебной флейты» Моцарта, исполнителем партий Руслана («Руслан и Людмила»), Эскамильо («Кармен») и многих других.