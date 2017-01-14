Трагедия в Саратове: снегоход ушел под лед, погибли двое детей и один взрослый

Саратов, 14 января. Страшная трагедия произошла в Саратове: снегоход провалился под лед на Волге, погибли двое детей и один взрослый. По словам источника в экстренных службах региона, ЧП случилось в районе острова Зеленый

Согласно приведенным данным, два ребенка в возрасте 6-7 лет и один взрослый стали жертвами трагедии, еще одного пострадавшего удалось спасти. Источник отметил, тела погибших были извлечены спасателями. В настоящее время на месте ЧП проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе в Рязанской области при столкновении автомобилей Renault и Honda погибли две женщины, пострадали двое детей.