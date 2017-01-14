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Фийон утвержден кандидатом в президенты Франции
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Фийон утвержден кандидатом в президенты Франции

Сегодня 20:37
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Фийон утвержден кандидатом в президенты Франции

Париж, 14 января. Официальным кандидатом партии «Республиканцы» на президентских выборах Франции стал бывший глава правительства страны Франсуа Фийон. Соответствующую информацию приводят французские СМИ.

Во время национального совета «Республиканцев» заместитель председателя партии Лоран Вокье также объявил выдвижении Фийона. При этом он отметил, что в ходе праймериз он поддерживал бывшего главу государства Николя Саркози, который во второй тур голосования так и не прошел.

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Президентские выборы во Франции должны пройти весной 2017 года.

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Тимур Румянцев
#выборы #франция #франсуа фийон
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