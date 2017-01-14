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Появились подробности задержания актрисы-«самоубийцы» во время спектакля в Петербурге
Происшествия

Появились подробности задержания актрисы-«самоубийцы» во время спектакля в Петербурге

Сегодня 20:15
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Появились подробности задержания актрисы-«самоубийцы» во время спектакля в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 января. Полицейские Петербурга «сорвали» спектакль «Неявные воздействия», во время которого задержали режиссера и актрису Театра.doc. Артистка по сценарию выкрикивала угрозы самоубийства, которые правоохранители восприняли за реальные.

Как написал на своей странице в Facebook художественный руководитель театра Михаил Угаров, сотрудники полиции поверили в вымысел и решили, что актриса хочет покончить с собой, спрыгнув с балкона. Он добавил, что с задержанными была проведена профилактическая беседа, после чего актриса и режиссер были отпущены.

Стоит отметить, что спектакль проходит в городском пространстве: в метро, на площадях, в парках, заброшенных домах, в торговых центрах и на улицах Петербурга.

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Тимур Румянцев
#петербург
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