Тело парня, упавшего с 83-го этажа «Москва-Сити», попало на видео

Москва, 14 января. Постоялец гостиницы упал с 83-го этажа высотного здания международного комплекса «Москва Сити». Тело упавшего человека пробило крышу автомобиля «Гелендваген» возле здания отеля. Тело погибшего при падении с башни «Око» попало на видео, сообщает телеканал 360.

Следователи проводят проверку после гибели молодого человека. В свою очередь, источники в правоохранительных органах сообщили, что погибшим является 18-летний Александр Ш.

Сейчас правоохранители продолжают следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств ЧП. Следователи рассматривают несколько вариантов произошедшего, среди которых суицид и несчастный случай. Как рассказал журналистам отец погибшего юноши, парень спрыгнул сам.