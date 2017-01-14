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Байкер Хирург призвал Минобороны РФ стать инвестором парка в Севастополе
Общество

Байкер Хирург призвал Минобороны РФ стать инвестором парка в Севастополе

Сегодня 19:58
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Байкер Хирург призвал Минобороны РФ стать инвестором парка в Севастополе

Москва, 14 января. Лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) рассказал о перспективах парка «Патриорт» в Севастополе, выступая на экспертной сессии перед участниками Гайдаровского форума в Москве.

Так, он выразил мнение, что парк имеет все шансы стать «неформальным Артеком» и визитной карточкой города. Хирург выразил надежду, что министерство обороны Российской Федерации будет участвовать в финансировании проекта. Он также предложил создать проект совместно с военными. Кроме того, Хирург предложил себя в качестве инвестора.

Напомним, 24 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ближайшем будущем в Севастополе будет открыт филиал Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».

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Тимур Румянцев
#хирург #севастополь #патриот
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