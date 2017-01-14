Дамаск заключил соглашения о перемирии в двух городах Сирии

14 Января 2017 19:46 52

Дамаск, 14 января. Сирийские власти при посредничестве российского центра по примирению в САР заключили соглашение о перемирии в городах Джейруд и Эль-Отне.

В сирийской провинции Дамаск и в регионе Восточный Калаут продолжаются мероприятия, связанные с распространением режима прекращения огня. Сирийские власти совместно с представителями российского центра по примирению в САР заключили соответствующее соглашение о прекращении боевых действий в Джейруд и Эль-Отне. Оппозиция примет участие в боях против ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России). Еще два соглашения были подписаны в провинции Латакия.