up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Новости Сирии

Дамаск заключил соглашения о перемирии в двух городах Сирии

14 Января 2017 19:46
52Просмотры

Дамаск заключил соглашения о перемирии в двух городах Сирии

Дамаск, 14 января. Сирийские власти при посредничестве российского центра по примирению в САР заключили соглашение о перемирии в городах Джейруд и Эль-Отне.

В сирийской провинции Дамаск и в регионе Восточный Калаут продолжаются мероприятия, связанные с распространением режима прекращения огня. Сирийские власти совместно с представителями российского центра по примирению в САР заключили соответствующее соглашение о прекращении боевых действий в Джейруд и Эль-Отне. Оппозиция примет участие в боях против ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России). Еще два соглашения были подписаны в провинции Латакия.

Ирина Селезнева

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС