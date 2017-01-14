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Ушел из жизни известный петербургский оперный певец
Происшествия

Ушел из жизни известный петербургский оперный певец

Сегодня 19:44
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Ушел из жизни известный петербургский оперный певец

Санкт-Петербург, 14 января. В возрасте 37 лет ушел из жизни солист Мариинского театра, бас-баритон оперной труппы Эдуард Цанга. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» написал близкий друг певца Владимир Кузьмин.

Как стало известно, накануне на репетиции артист почувствовал резкое ухудшение самочувствия, после чего он был госпитализирован в больницу. Через какое-то время его отпустили домой. В субботу Цанге стало плохо.

О причине смерти артиста никакой информации не приводится.

Известно, что в состав оперной труппы Мариинского театра Цанга входил с 2008 года.

Напомним, накануне в США скончался писатель, сценарист и режиссер Уильям Питер Блэтти, известный как автор романа «Изгоняющий дьявола». 

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Тимур Румянцев
#петербург #мариинский театр
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