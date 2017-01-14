Жители Алеппо и Хомса получили 1,7 тонны гуманитарного груза от российских военных

Алеппо, 14 января. Жители Алеппо и Хомса получили гуманитарную помощь, доставленную российскими военными, сообщает российский Центр по примирению в САР.

Жители сирийских городов Алеппо и Хомса получили 1,7 тонны гуманитарного груза — продукты питания, лекарства, канцелярские товары для школьников. По данным отечественного оборонного ведомства, жители восточных кварталов Алеппо могут получить помощь в пунктах выдачи предметов первой необходимости.

Также работают полевые кухни с горячим питанием. Напомним, что ранее в Минобороны отметили потерю интереса международных правозащитных организаций к сирийскому Алеппо. Поддержку мирным жителям продолжает оказывать российская сторона, Красный Крест и сирийский Красный полумесяц.