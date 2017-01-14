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Финка Мякяряйнен выиграла спринт на этапе Кубка мира в Германии
Спорт

Финка Мякяряйнен выиграла спринт на этапе Кубка мира в Германии

Сегодня 19:31
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Финка Мякяряйнен выиграла спринт на этапе Кубка мира в Германии

Москва, 14 января. Победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге стала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен. Спортсменка не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах, преодолев дистанцию 7,5 км за 20 минут 51,8 секунды.

Чешка Габриэла Коукалова заняла второе место, немка Лаура Дальмайер финишировала третьей. В свою очередь, Татьяна Акимова, показавшая 15-й результат, стала лучшей среди россиянок. 29-й стала Екатерина Глазырина, 34-й — Ирина Услугина, 36-й — Ульяна Кайшева, 47-й — Ольга Подчуфарова.

Ранее стало известно, что российская спортсменка Татьяна Иванова стала бронзовым призером этапа Кубка мира по санному спорту, который стартовал сегодня в латвийской Сигулде.

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Тимур Румянцев
#кайса мякяряйнен
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