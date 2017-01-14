Полиция «спасла» актрису от самоубийства во время спектакля в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 января. Сотрудники полиции Петербурга задержали актрису Марину Карлышеву и режиссера Театра.doc Всеволода Лисовского, приняв сценарные реплики артистки за реальные угрозы суицида. Как стало известно, ЧП произошло во время проходящего в городском пространстве спектакля «Неявные воздействия».

Так, стоя на балконе, Карлышева кричала, что намерена покончить жизнь самоубийством. Правоохранители, патрулировавшие улицу, приняли представление за реальность, в связи с чем решили задержать с целью пресечения суицида режиссера Всеволода Лисовского и актрису.

Полицейские принесли извинения задержанным, осознав, что происходящее являлось частью спектакля.

Ранее сообщалось, что всех задержанных в субботу участников несогласованной акции на Чистых прудах в российской столице отпускают из пунктов полиции.