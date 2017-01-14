Трамп: Спецслужбы США назвали «компромат» тотальной фальшивкой

Вашингтон, 14 января. Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал на личной странице в Twitter сообщение о том, что разведка назвала так называемое «досье на Трампа» подделкой.

Ожидающий официального вступления в должность президента США Дональд Трамп опубликовал в Twitter сообщение о том, как отреагировали сотрудники спецслужбы на компромат о нем. «Осведомленные источники в разведке теперь заявляют, что досье — подделка»,— написал Трамп. Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-сотрудник британской спецслужбы Кристофер Стил заявил о якобы существующем «компромате» на Трампа.

Команда избранного президента считает, что доклад британца «от начала и до конца сфабрикован». Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сбор РФ компрометирующих Трампа или Хиллари Клинтон материалов, подчеркнув, что это «абсолютный вымысел».



