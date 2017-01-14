Минобороны Польши объяснило размещение танков США у границ России

14 Января 2017 19:10 36

Варшава, 14 января. Размещение американской танковой бригады в Польше объясняется вероятной «агрессией» со стороны России, заявил в субботу глава польского Минобороны Антони Мачеревич. Об этом сообщает телеканал TVN24.

Так, глава оборонного ведомства напомнил о словах экс-президента Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском, который заявлял о важности «противостоять агрессивным планам России».

«Поэтому вы, американские военные, находитесь… здесь», — подчеркнул Мачеревич во время своего выступления.

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Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва озабочена размещением американских войск в Польше.