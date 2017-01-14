Котокультурная подворотня и необычное кафе появились в Петербурге. ФАН-ТВ

14 Января 2017 19:21 59

Петербург подтверждает свое звание культурной столицы России: здесь появилась первая котокультурная подворотня, а рядом – необычное котокафе «Республика кошек». Местом расположения нового заведения был выбрана одна из самых оживленных городских магистралей – Литейный проспект. Внутри посетителей встретят полсотни кошек и котов самых разных пород и окрасов. Здесь же, в типичном петербургском дворе-колодце развернулась выставка фотографа Юрия Молодковца под названием «Эрмитажные коты». Корреспондент ФАН-ТВ побывал на открытии этого уникального места – нового просторного дома для дружного кошачьего коллектива.и пообщался с участниками процесса.

На открытии котоподворотни и котокафе присутствовала вице-губернатор Петербурга Ольга Казанская. Юрий Молодковец рассказал ей об идее возникновении этого необычного места: «Эрмитажные коты – это такой бренд, и не только Эрмитажа или Петербурга – это общероссийский бренд. Это такая история, которая теперь оказалась в прекрасном месте в Петербурге, в подворотне, чему я несказанно рад, потому что выставиться в Петербурге в подворотне – великая честь для художника».

В той же первой культурной котоподворотне Юрий Молодковец пообщался с корреспондентом ФАН-ТВ.

– Расскажите, что за звезды на ваших фотографиях?

– Родилась идея, что хорошо бы снять наших «уникальных хранителей музея» в парадных залах, в которых, в принципе, они не бывают, но они обеспечивают всю эту красоту своим присутствием и своей жизнью в подвалах. Что мы и сделали.

– Сложно было воплотить эту идею?

– Сложно было снимать первого котика, потому что мы сами не знали, как эта съемка пойдет, и первого котика мы снимали несколько часов. Потом, после первой съемки мы пришли к такому алгоритму: когда нам приносили котика в котовозке, мы с ним долго беседовали, я его гладил и рассказывал, что он хороший, что мы все счастливы… И после этого котик становился в нужное место и вел себя как нужно, и съемки шли легче.

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Вице-губернатор Петербурга Ольга Казанская курирует ряд городских проектов, связанных с жизнью животных в мегаполисе. В беседе с корреспондентом ФАН-ТВ она поделилась впечатлениями об открытии нового заведения.

– Сегодня вы осмотрели эти залы. Какое впечатление произвело на вас это пространство?

– Я думаю, что впечатления одинаковые для всех, кто переступил порог этого пространства. Конечно, с одной стороны, это удивление, что в самом центре города появился такой пятачок живой природы. Очень ответственно продумано оформление этого пространства, а главное – это те задачи, которые решаются и будут решаться этим котопространством.

– В нашем городе предусмотрена программа «котофикации» или помощи бездомным животным?

– Ведется огромная работа в этой части, потому что, с одной стороны, мы были первым субъектом, который начал реализовывать программу кастрации бездомных животных. Мы считаем важным все-таки поддерживать разумную численность уличных животных, мы должны поддерживать ветеринарное благополучие, потому что животные способны разносить болезни не только свойственные им, но и опасные для человека. Поэтому, в этом отношении, это борьба с инфекциями, а в первую очередь, конечно, с бешенством. Еще один момент: конечно, мы считаем абсолютно неправильным вообще наличие уличных животных в городе. Заметьте, это тоже отражение уровня развития города. Нации, если хотите.

Организатор проекта «Республика кошек» Анна Кондратьева сообщила, что, оказывается, сначала мало кто верил в ее идею, которая в результате получила столь широкое развитие в Северной столице.

– Анна, насколько сложно реализовать в нашем городе подобного рода проекты?

– Мне кажется, что в нашей котокультурной столице было бы желание, и реализовать можно всё что угодно! Мы в 2011 году открывали наш первый проект «Республика кошек», и никто из знакомых не верил, что можно сделать пространство, куда люди будут приходить и покупать билеты, чтобы просто погладить котов. Как сейчас не верят знакомые, что мы сделали пространство, куда можно пойти и бесплатно пообщаться с животными.

– Этот проект был создан для того, чтобы животных чаще брали домой. Петербуржцы с удовольствием забирают животных к себе?

– Люди с большей охотой стали брать животных, а именно петербургских дворовых котиков: не породистых с родословной, а приглашать к себе домой просто теплых и душевных друзей. Чтобы попасть сюда, питомец проводит 2,5 месяца на карантине. За это время животное проходит стерилизацию, кастрацию, вакцинацию и обработку от паразитов, а также тест на кошачьи инфекции, чтобы питомец был безопасен для нас с вами, как и мы для него безопасны.

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