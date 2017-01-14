Сирия новости 14 января 19:30: ВКС РФ нанесли удары по ИГ в Алеппо, Хомсе и Идлибе, сирийская армия сдерживает наступление террористов в Дейр эз-Зоре

14 Января 2017 19:31

Сирия, 14 января. ВКС России нанесли удары по позициям ИГ* в провинциях Алеппо, Хомс и Идлиб, сирийская армия ведет тяжелые бои с террористами ИГ в Дейр эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Вооруженные формирования, контролирующие деревню Бейт Джинн юго-западнее Дамаска обстреляли из гранатометов жилые районы в населенных пунктах Харфа, Хадар и Аль-Максура, сообщают источники в СМИ. Информации о жертвах среди мирного населения пока не поступало.

В ответ на действия боевиков артиллерия правительственных войск открыла огонь по их позициям.

Напомним, что несколькими днями ранее у дорожной развязки в районе населенного пункта Бейт Джинн взорвался заминированный автомобиль. Пять мирных жителей погибли на месте, в том числе ребенок, сообщается о большом количестве раненых. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Джебхат Фатх аш-Шам»***.

Параллельно с этим ожесточенные бои между Сирийской арабской армией и боевиками продолжаются в Восточной Гуте Дамаска на подступах к населенному пункту Хазарма, где правительственные войска ведут наступление на позиции вооруженных формирований.

Сирийская армия также продолжает развивать наступление в направлении населенного пункта Хоуш ад-Давахира в Восточной Гуте. Источники в оппозиции сообщают о кровопролитных столкновениях в районе.

Провинция Латакая

Правительственные войска, занимающие позиции на склоне горы Джебель Захия, в настоящий момент обстреливают из тяжелой артиллерии и ракетных установок позиции вооруженных боевиков в районе населенного пункта Аль-Ямдия у горной гряды Джебель ат-Туркман.

Провинция Алеппо

ВКС России нанесла 24 удара по позициям ИГ в районе города Маскана в восточной части провинции Алеппо.

В то же время сирийские активисты подтверждают гибель мирной жительницы в результате ударов турецкой артиллерии по населенному пункту Базаа близ остающегося под контролем ИГ города Эль-Баб на северо-востоке провинции.

Сообщается, что количество жертв среди мирного населения в результате огня турецких ВВС и артиллерии возросло до 19 человек, среди них две женщины.

Провинция Хомс

В восточной части провинции Хомс ВВС Сирии нанесли несколько ударов по позициям боевиков ИГ западнее Пальмиры.

Параллельно с этим правительственные войска ведут затяжные бои с террористами в районе аэродрома Ат-Тифор.

Активисты сообщают, что сирийской армии удалось отбить у террористов территории в районе населенного пункта Тияс вблизи аэродрома.

Стороны обмениваются артиллерийским огнем, официальных данных о потерях с обеих сторон пока не поступало.

Ранее правительственные войска при активной поддержке ВКС РФ начали наступление на позиции ИГ в районе Пальмиры с целью отбить территории, утерянные более месяца тому назад.

Провинция Дейр эз-Зор

В районе Дейр эз-Зора на нескольких направлениях продолжаются ожесточенные бои между силами сирийской армии и боевиками ИГ, которые начали с утра крупнейшее за последние месяцы наступление в регионе.

Местные СМИ сообщают, что ни одна из сторон не смогла к настоящему моменту добиться решающего преимущества, затяжные бои идут одновременно в нескольких районах в западной части города, а также в окрестностях военного аэродрома и городского кладбища, где террористам удалось достичь незначительного успеха. Несколько военнослужащих сирийской армии попали в плен.

ВВС Сирии наносят массированные удары по позициям террористов в окрестностях города.

Боевики ИГ, в свою очередь, продолжают обстреливать подконтрольные правительственным войскам жилые районы, количество убитых и раненых среди местного населения растет.

Провинция Даръа

Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции вооруженных группировок в районе Аль-Ладжат на западе провинции Даръа. Продолжаются столкновения между правительственными войсками и боевиками в регионе.

Одновременно с этим правительственные войска продолжают обстреливать позиции вооруженных формирований в районе города Даръа и населенного пункта Аль-Ядуда к северу от него.

Также продолжаются столкновения между военнослужащими сирийской армии и исламистами в районе Хирбет Газала со стороны города Даиль, обе стороны несут потери.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли два удара по позициям боевиков в окрестностях города Серакаб в восточной части провинции Идлиб.

В то же время боевики-исламисты обстреляли жилые районы в населенных пунктах Фуа и Кефрая на северо-востоке провинции, население которых относится преимущественно к шиитской ветви ислама.

Сирийские активисты сообщают, что молодой человек был убит огнем снайпера в окрестностях города Фуа.

В свою очередь, сирийское правительство сбросило над населенными пунктами в провинции листовки, призывающие боевиков сложить оружие и предостерегающие от продолжения вооруженной борьбы.

Провинция Ракка

Бойцы «Демократических сил Сирии»**** за последние три дня отбили у ИГ 45 деревень и 20 ферм в ходе операции «Гнев Евфрата», направленной на освобождение провинции Ракка от террористов.

От боевиков была освобождена территория площадью 550 кв. км. Об этом сообщает курдское новостное агентство Firat News.

Провинция Хама

Вооруженные формирования обстреляли позиции правительственных войск в окрестностях города Суран на севере провинции Хама. Данных о жертвах среди сирийских военнослужащих пока не поступало.

В восточной части провинции ВКС России нанесли удары по позициям боевиков ИГ в районе населенных пунктов Укейрибат, Абу Дали, Грох, Расм аль-Ахмар и Акш.

Одновременно с этим артиллерия сирийской армии при поддержке ВВС открыла огонь по позициям боевиков в районе населенных пунктов Мурек и Аль-Латамина.

Ирак

Поступают сообщения о разногласиях в рядах боевиков ИГ в Мосуле. Некоторые террористы обвиняют в предательстве своих «товарищей по оружию» покинувших на лодках восточную часть города под ударами правительственных войск.

Ранее Иракское командование сообщило, что южные районы города на левом берегу Тигра были полностью освобождены от боевиков.

В то же время иракский новостной телеканал «Аль-Мосулия» рассказал историю брата и сестры, проведших 4 месяца в плену террористов ИГ в Мосуле.

ولاية #حلب

#ولاية_دمشق

عائلة من الموصل تحكي قصة تعذيبها على ايدي الدواعش pic.twitter.com/0LtgyZJufG — داعش تجارالدم والنفط (@DaeshCrimes) January 13, 2017

Хейдар был схвачен террористами после публикации в интернете политических стихов, его сестра Зейнаб была обвинена в колдовстве. Молодые люди ежедневно подвергались пыткам электричеством.

Зейнаб рассказывает, что молодая девушка работник полиции, которая содержалась с ней в одной камере, была обезглавлена террористами.

Сообщается, что матери удалось выкупить своих детей у боевиков за тысячу долларов. Таким образом Хейдар и Зейнаб оказались первыми пленниками ИГ, которым удалось выбраться живыми из мосульской тюрьмы.