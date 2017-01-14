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Ученые рассказали, каких партнеров выбирают опытные женщины
Общество

Ученые рассказали, каких партнеров выбирают опытные женщины

Сегодня 18:50
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Ученые рассказали, каких партнеров выбирают опытные женщины

Канберра, 14 января, Австралийские исследователи  из Квинслендского Технологического университета пришли к выводу, что с возрастом люди не обращают внимания на уровень образования партнера, пишет Personality and Individual Differences.

Австралийские социологи провели масштабное исследование, в котором приняли участие более сорока тысяч человек в возрасте от 18 до 80 лет. Таким образом ученые пришли к выводу, что в молодости и в среднем возрасте люди выбирают образованных партнеров для отношений. Однако с возрастом их вкусы претерпевают значительных изменений. Так, пожилые женщины выбирают менее интеллектуально развитых мужчин, либо тех, кто значительно моложе и менее опытнее их.

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Ирин Селезнева
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Названа причина ДТП с участием экскурсионного автобуса в Карелии
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