Названа причина ДТП с участием экскурсионного автобуса в Карелии

Петрозаводск, 14 января. Один турист погиб и пятеро пострадали в ДТП, случившемся сегодня на 236 км автодороги «Сортавала» в Карелии. Как стало известно, экскурсионный автобус из Санкт-Петербурга вез более 30 туристов в горный парк Рускеала и опрокинулся на бок.

ГУМЧС по республике Карелия подтвердило, что жертвой аварии стал один человек, еще четверо пострадали. Всех остальных пассажиров транспортного средства разместили в поселке Кортела, позже их заберет резервный транспорт.

Как рассказали автоинспекторы, в момент аварии погода была нормальная. Согласно изначальной версии, водитель экскурсионного автобуса не учел особенности рельефа на горной трассе, из-за чего не справился с управлением.

На данный момент известно, что все пассажиры были застрахованы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижегородской области в результате столкновения ВАЗ-2104 с автомобилем Lexus погибли три человека.