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Главные новости 14 января
Общество

Главные новости 14 января

Сегодня 18:36
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Дайджест новостей за 14.01.2017

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей субботы, 14 января.

Генеральный директор первого канала Константин Эрнст отреагировал на недовольство многих россиян содержанием традиционного «новогоднего огонька» в эфире «Первого канала». Пугачева как оливье: Эрнст высказался о формате «огонька» и Примадонне

Депутат Государственной думы РФ, ранее занимавшая должность прокурора Крыма, Наталья Поклонская напомнила об уголовном деле, возбужденном в отношении президента Украины Петра Порошенко в 2014 году. Поклонская предложила Киеву судить Порошенко за госизмену

Специалисты из Университета Теннеси утверждают, что смогли установить две основные причины разрыва любовных отношений. Американские ученые рассказали, почему проходит любовь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информационной каруселью выход публикаций в немецких СМИ, посвященных продолжению истории российской девочки Лизы Ф. Захарова отреагировала на «реанимацию» дела девочки Лизы

В освобожденном пригороде Дамаска подняли долгожданный сирийский флаг, Трамп может приехать на межсирийские переговоры в Астане, САА начала наступление на западную Пальмиру. Сирия сегодня: наступление на ИГ близ Пальмиры, Трамп может приехать на переговоры в Астане

Группа ученых провела множество исследований, благодаря которым удалось выяснить, из-за чего люди страдают от бессонницы.  Ученые рассказали, почему люди страдают от бессонницы  

На набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге столкнулись четыре автомобиля, включая снегоуборочный. В результате не обошлось без погибших. Ребенок чудом выжил в смертельном ДТП со снегоуборочной машиной в Петербурге

Армия правительства Сирии отбила у террористов «Джабхат Фатх аш-Шам» деревню в Восточной Гуте в Дамаске, в Алеппо на складе, ранее принадлежавшем боевикам, были обнаружены химические материалы, содержащие серу и хлор. Сирия новости 14 января 2017 07.00: САА отбила у боевиков деревню в Дамаске, в Алеппо нашли склад с химоружием террористов

Страшная авария произошла на трассе в Рязанской области: при столкновении автомобилей Renault и Honda погибли две женщины, пострадали двое детей. Страшное ДТП на трассе под Рязанью: две женщины погибли, ранены дети

Бригады специалистов начали работу в долине Вади Барада в провинции Дамаск над восстановлением водоснабжения сирийской столицы, правительственные войска при поддержке ВКС РФ начали долгожданное наступление на позиции ИГ в районе Пальмиры. Сирия новости 14 января 12:30: началась работа над восстановлением водоснабжения Дамаска, САА при поддержке ВКС РФ начала наступление в Пальмире

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