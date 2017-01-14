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Литва к осени 2017 разместит более тысячи военных НАТО

14 Января 2017 18:32
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Литва к осени 2017 разместит более тысячи военных НАТО

Вильнюс, 14 января. Глава оборонного ведомства Литвы Раймундас Кароблис заявил, что осенью 2017 года в стране будут размещены 1,2 тыс. военнослужащих НАТО.

Военно-политический блок НАТО усилит свое присутствие в Литве. По словам главы Минобороны Литвы Раймундаса Кароблиса, к осени планируется разместить в стране порядка 1200 военнослужащих. Также силовик добавил, что к этим подразделениям потом примкнут военные США.

«Первые из командируемых в состав батальона подразделения прибудут в Литву 23 января, это будут военные Бельгии», — пояснил министр. Напомним, что ранее сообщалось о выделении 3,6 млн евро на строительство забора на границе с Калининградской областью.

Ирина Селезнева

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