Литва к осени 2017 разместит более тысячи военных НАТО

14 Января 2017 18:32 52

Вильнюс, 14 января. Глава оборонного ведомства Литвы Раймундас Кароблис заявил, что осенью 2017 года в стране будут размещены 1,2 тыс. военнослужащих НАТО.

Военно-политический блок НАТО усилит свое присутствие в Литве. По словам главы Минобороны Литвы Раймундаса Кароблиса, к осени планируется разместить в стране порядка 1200 военнослужащих. Также силовик добавил, что к этим подразделениям потом примкнут военные США.

«Первые из командируемых в состав батальона подразделения прибудут в Литву 23 января, это будут военные Бельгии», — пояснил министр. Напомним, что ранее сообщалось о выделении 3,6 млн евро на строительство забора на границе с Калининградской областью.