Селфи могло стать причиной падения мужчины с башни «Москва-Сити»

Москва, 14 января. Трагический инцидент произошел в Москве: молодой человек упал с башни «Око» в деловом центре «Москва-Сити» на припаркованный у здания Mercedes-Benz Gelandewagen.

Как стало известно, юноша выпал из окна 83-го этажа гостиницы. В настоящее время полиция рассматривает несколько версий случившегося. По словам некоторых очевидцев, парень делал селфи, в результате чего по неосторожности выпал из окна. Другие же заявили, что между юношей и его отцом якобы произошла ссора, во время которой парень выскочил на вертолетную площадку и упал вниз.

Девушка упала на автомобиль со смотровой площадки Москва-сити. pic.twitter.com/EsfYUC5KVB — Between S & Z (@aka_svart) January 14, 2017

Сейчас правоохранительные органы работают не месте трагедии. Личность погибшего устанавливается.