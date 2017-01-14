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Селфи могло стать причиной падения мужчины с башни «Москва-Сити»
Происшествия

Селфи могло стать причиной падения мужчины с башни «Москва-Сити»

Сегодня 18:44
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Селфи могло стать причиной падения мужчины с башни «Москва-Сити»

Москва, 14 января. Трагический инцидент произошел в Москве: молодой человек упал с башни «Око» в деловом центре «Москва-Сити» на припаркованный у здания Mercedes-Benz Gelandewagen.

Как стало известно, юноша выпал из окна 83-го этажа гостиницы. В настоящее время полиция рассматривает несколько версий случившегося. По словам некоторых очевидцев, парень делал селфи, в результате чего по неосторожности выпал из окна. Другие же заявили, что между юношей и его отцом якобы произошла ссора, во время которой парень выскочил на вертолетную площадку и упал вниз.

Сейчас правоохранительные органы работают не месте трагедии. Личность погибшего устанавливается. 

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Тимур Румянцев
#москва
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