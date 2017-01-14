Тайны Пальмиры: почему САА и ВКС РФ будет сложно отбить жемчужину Ближнего Востока у ИГ

Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ начали наступление на позиции ИГИЛ близ Пальмиры. Известный военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что освобождение Пальмиры будет очень долгим и сложным процессом.

По данным арабских СМИ, наступление стало возможным благодаря атакам со стороны ВКС РФ, которые наносили авиаудары по боевикам «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское название — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ФАН), что стало толчком для восьмисотого батальона к началу штурма позиций радикалов близ авиабазы Т-4.

По мнению собеседника ФАН, процесс освобождения сирийской древней жемчужины может затянуться на неопределенное время.

«Думаю, что не получится быстро вернуть Пальмиру под контроль сирийского правительства. Боевики хорошо укрепились. После того, как сирийские войска освободили Алеппо, военно-стратегическое значение Пальмиры для боевиков возросло, поэтому террористы будут драться более упорно, — комментирует Александр Перенджиев. — Боевикам оказывается серьезная помощь и личным составом, и вооружением с техникой. Думаю, что в этот раз битва за Пальмиру будет сложнее, чем в прошлый раз. Террористы просто так не сдадут город, так что не стоит ждать освобождения уже через пару недель или месяц».

Пальмира — это жемчужина Ближнего Востока. Но дойдет ли хоть крупица ее великолепных построек до потомков? Вероятно, варвары сделают все, чтобы не сдавать город, и не оставят камня на камне.

«Думаю, что они попробуют уничтожить как можно больше. Это очень плачевно, что Пальмира второй раз подверглась атаке радикалов. Не успели начать работы по восстановлению, разминировать территорию, как город вновь захватили террористы. Возможно нам оставят недоразрушенные стены. А все, что можно вывезти или уничтожить, вряд ли сможет дожить до освобождения города от варваров. Если что-то уцелеет, это будет великим чудом. Когда приходят такие, как ИГ, даже если вспомнить историю, они несут разрушение: уничтожаются памятники, скульптуры, картины, горят книги. Так было всегда. Даже складывается впечатление, что в Пальмире спрятаны некие артефакты, которые могли бы нести в себе какие-то знания и тайны, — говорит собеседник ФАН. — Но есть еще одна сторона — нефтяные месторождения. Террористы будут стоять на защите города и близлежащих к нему месторождений, чтобы не отдать их правительству Башара Асада».