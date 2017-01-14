Ученые объяснили любовь к селфи тремя причинами

Вашингтон, 14 января. Американские социологи из Университета имени Бригама Янга узнали, почему людям нравится фотографировать самих себя. Выводы о любви к селфи они опубликовали в одном из западных научных изданий.

Американские социологи разделили всех любителей селфи на три группы — в первой находятся те, кто старается сделать свою жизнь разнообразной и щелкает себя, чтобы поделиться подробностями своей интересной жизни с подписчиками. Ко второй группе относятся люди, которые делают селфи только для близких, стремясь создать иллюзию присутствия в жизни другого человека многочисленными фото.

Ну а третьи — публичные персоны, которые вынуждены делать селфи, чтобы поддерживать интерес общественности и пиариться. Как сообщала Газета.Ru ранее, актер Том Хэнкс ответил на просьбу своей фанатки и прислал ей эксклюзивное селфи.