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Донбасс: СЦКК зафиксировал последствия обстрелов ВСУ территории ЛНР
Новороссия

Донбасс: СЦКК зафиксировал последствия обстрелов ВСУ территории ЛНР

Сегодня 18:24
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Донбасс: СЦКК зафиксировал последствия обстрелов ВСУ территории ЛНР

Луганск, 14 января. Последствия ночного артиллерийского обстрела Ирмино и села Калиново Луганской народной республики (ЛНР) со стороны украинской армии были зафиксированы представителями Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как сообщает Луганский информационный центр, были записаны свидетельства пострадавших местных жителей, произведена привязка к местности обнаруженных осколков боеприпасов, зафиксированы повреждения.

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Ранее сообщалось, что киевские силовики выпустили по территории Донецкой народной республики за минувшие сутки около 170 мин и снарядов.

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Тимур Румянцев
#ато #всу #донбасс #украина #лнр
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