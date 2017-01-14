Просвирнова стала второй на чемпионате Европы по шорт-треку в Турине

Турин (Италия), 14 января. Двукратная чемпионка Европы Софья Просвирнова выиграла серебро на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку.

Сегодня россиянка Софья Просвирнова показала второй результат на ЧЕ по шорт-треку — 2 минуты 29,134 секунды, завоевав серебряную медаль. Первой финишировала итальянская спортсменка Арианна Фонтана с показателями в 2.28,884 секунды. В тройке лидеров оказалась еще одна спортсменка из Италии — Лючия Перетти с результатом в 2.29,231 секунды. А россиянка Екатерина Константинова не смогла пробиться в лидеры и заняла пятую позицию в гонке. Как сообщала Газета.Ru ранее, чемпионат Европы продлится в Турине до 15 января.