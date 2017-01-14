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Полиция отпустила задержанных участников несогласованной акции в Москве
Общество

Полиция отпустила задержанных участников несогласованной акции в Москве

Сегодня 17:49
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Полиция отпустила задержанных участников несогласованной акции в Москве

Москва, 14 января. Всех задержанных в субботу участников несогласованной акции  на Чистых прудах в российской столице отпускают из пунктов полиции, сообщили в организации «Новая оппозиция».

Столичные пункты полиции отпускают ранее задержанных участников несогласованных акций на Чистых прудах. По словам представителя организации «Новая оппозиция», всех задержанных отпустили из УВД Мещанский, начали отпускать активистов из УВД Басманный. По данным спикера. сотрудники правоохранительных органов провели беседы с некоторыми участниками акции. Ранее сообщалось о задержании более четырех десятков участников акции.

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Ирина Селезнева
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