Появилось видео с места ДТП с участием экскурсионного автобуса в Карелии

Петрозаводск, 14 января. Один человек погиб в результате ДТП в Лахденпохском районе Карелии с участием экскурсионного автобуса, еще четверо пострадали. В Сети также появилась видеозапись, сделанная на месте аварии.

ЧП случилось 236 километре федеральной трассы «А-121» в Лахденпохском районе республики Карелия. По предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением, из-за чего автобус перевернулся на бок.

Напомним, ранее стало известно, что в Нижегородской области в результате столкновения ВАЗ-2104 с автомобилем Lexus погибли три человека.