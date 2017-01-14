Мужчина упал с 83-го этажа башни «Око» в Москве

Москва, 14 января. Тело молодого человека со следами падения с большой высоты было обнаружено на парковке рядом с башней «Око» столичного комплекса «Москва-сити».

Тело человека с характерными для падения с большой высоты травмами было найдено на парковке рядом со столичным комплексом «Москва-сити». По словам очевидцев, тело принадлежит молодому человеку, оно было обнаружено лежащим на крыше одного из внедорожников. В столичном ГУ МВД не уточняют подробностей инцидента, однако, место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.