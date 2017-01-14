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Три человека погибли в ДТП с участием Lexus под Нижним Новгородом
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с участием Lexus под Нижним Новгородом

Сегодня 17:38
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Три человека погибли в ДТП с участием Lexus под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 14 января. Страшное ДТП произошло в Нижегородской области: в результате столкновения ВАЗ-2104 с автомобилем Lexus погибли три человека. По информации регионального управления ГИБДД, авария случилась примерно в 15.00 по московскому времени на трассе Кстово — Дальнее Константиново.

Согласно приведенным данным, водитель ВАЗа столкнулся с Lexus, выехав на полосу встречного движения. От сильного удара смертельные травмы получили мужчина-водитель отечественного авто, а также две женщины-пассажирки. Они скончались до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что экскурсионный автобус попал в аварию в Карелии, погиб один человек, пострадали четверо.

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Тимур Румянцев
#дтп
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