Три человека погибли в ДТП с участием Lexus под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 14 января. Страшное ДТП произошло в Нижегородской области: в результате столкновения ВАЗ-2104 с автомобилем Lexus погибли три человека. По информации регионального управления ГИБДД, авария случилась примерно в 15.00 по московскому времени на трассе Кстово — Дальнее Константиново.

Согласно приведенным данным, водитель ВАЗа столкнулся с Lexus, выехав на полосу встречного движения. От сильного удара смертельные травмы получили мужчина-водитель отечественного авто, а также две женщины-пассажирки. Они скончались до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что экскурсионный автобус попал в аварию в Карелии, погиб один человек, пострадали четверо.