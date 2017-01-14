Минобороны РФ раскритиковало западных правозащитников за бездействие в Алеппо

Москва, 14 января. За прошедший месяц международные правозащитные организации так и не решились оказать помощь мирным жителям сирийского Алеппо. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он обратил внимание, что местное население продолжает получать воду, продукты питания, теплые вещи и предметы первой необходимости от российского Центра по примирению враждующих сторон, МККК и сирийского общества Красного Полумесяца, передает НСН.

«Складывается впечатление, что многие международные организации, которые ранее якобы «прорывались» с гуманитарной помощью в осажденный Алеппо, после освобождения города в одночасье потеряли к нему всякий интерес вместе с желанием помочь», — заявил Конашенков.

Накануне сообщалось, что школьники Алеппо получили подарки из Москвы. Детям вручили школьные рюкзаки с тетрадями, ручками и карандашами, сладостями и игрушками.

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