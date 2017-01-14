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Армия Ирака освободила от ИГ университет Мосула
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Армия Ирака освободила от ИГ университет Мосула

Сегодня 17:28
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Армия Ирака освободила от ИГ университет Мосула

Багдад, 14 января. Иракской армии удалось полностью освободить территорию университета в Мосуле от боевиков «Исламского государства» (ИГ). Как сообщил корреспондент телеканала Al Mayadeen, в настоящее время иракские бойцы еще раз прочесывают весь район и подземные туннели, оставленные террористами.

Бои за район велись последние два дня. Для продвижения иракских сил в западную часть Мосула, которая еще полностью контролируется боевиками, данный университет имеет важное стратегическое значение.

Накануне бойцы армии Ирака освободили главное правительственное здание в Мосуле от боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ.

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Тимур Румянцев
#мосул #ирак
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