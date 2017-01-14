Правительственные войска Сирии отбили атаки ИГ на осажденный Дейр-эз-Зор

14 Января 2017 17:24 32

Дейр-эз-Зор, 14 января. Сирийская армия отбила атаки боевиков ИГ с нескольких направлений на город Дейр-эз-Зор, передаeт SANA.

Террористы ИГИЛ (организация «Исламское государство» запрещена в РФ и ряде дргих стран) атаковали позиции армии САР к югу и северо-западу от военной авиабазы Дейр-эз-Зор. Они также напали на несколько кварталов сирийского города. Правительственным войскам удалось отбить атаки ИГИЛ, в результате столкновений было уничтожено большинство боевиков, подбиты три танка террористов. По данным агентства, последнее наступление боевиков на Дейр-эз-Зор произошло в четверг, ИГИЛ потеряло 12 боевиков убитыми.