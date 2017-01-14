Захарова предсказала следующий шаг ФРГ после «реанимации» дела девочки Лизы

Москва, 14 января. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала информационной каруселью попытку немецких СМИ реанимировать «дело девочки Лизы». По ее мнению, обвинение Берлином России во вмешательстве в выборы станет следующим шагом в этой «карусели».

Так, на своей странице в Facebook Захарова написала, что именно германские медиа вновь реанимировали «дело девочки Лизы», как и в случае с «досье на Трампа», раскрученным американскими СМИ. Она также напомнила о публикации в социальной сети пресс-атташе российского посольства в ФРГ, который заявил о новом «всплеске информационной активности вокруг «дела Лизы» в СМИ Германии.

Напомним, ранее Захарова заявила, что Москва не предполагает, что с администрацией избранного президента США Дональда Трампа будет легко